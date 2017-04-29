ورشة في مجال إستراتيجيات بناء السلام والمبادئ الديمقراطية لحقوق الإنسان بإب [29/أبريل/2017] إب - سبأ:

بدأت بمحافظة إب اليوم ورشة تدريبية في مجال إستراتيجيات بناء السلام والمهارات والمفاهيم والمبادئ الديمقراطية لحقوق الإنسان، تنفذها مؤسسة خديجة للتنمية بالشراكة مع جمعية الثقة وتمويل صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية.



تهدف الورشة التي تستمر أسبوع في إطار مشروع "تعزيز مشاركة الشباب في بناء السلام والديمقراطية" تدريب 76 عضو من أعضاء المبادرة الشبابية وتعزيز قدرات منتسبي هذه المبادرات وإكسابهم معارف ومهارات تساعدهم في الوصول إلى رؤية موحدة لتعزيز السلام وإعتماد الشباب كمكون أساسي في الحلول الحوارية السليمة.



وفي الورشة أوضح منسق المشروع بمحافظة إب عبد الرزاق القفلة أن تعزيز مشاركة الشباب في بناء السلام والديمقراطية يأتي للتخفيف من الصراع بين المجتمعات المحلية المستهدفة ورفع الوعي المجتمعي بأهمية السلام والتعايش السلمي في أوساط المجتمع.



وأشار إلى أهمية دور الشباب خلال تنفيذ المشروع الذي سيستمر سنتين في صناعة الأمان والسلام والمحبة بين أبناء المحافظة .. مبينا أن المجتمع اليمني ينشد السلام وينفذ أشكال العنف ويسعى الجميع إلى المشاركة في عملية السلام والحوار من أجل اليمن.

سبأ