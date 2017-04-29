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القطاع النسائي في بني صريم وحوث يسير قافلة للجيش واللجان الشعبية
[29/أبريل/2017] عمران - سبأ:
سير القطاع النسائي بمديريات بني صريم وحوث بمحافظة عمران قافلة غذائية للجيش واللجان الشعبية في إطار الذكرى السنوية الـ 13 للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي.
وأكدت حرائر بني صريم وحوث أن القافلة لن تكون الأولى ولا الأخيرة، بل ستتبعها قوافل الدعم من المال والرجال، لإسناد ودعم أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والشرف والبطولة .
وعلى هامش تسيير القافلة نظمت حرائر مديريات بني صريم وحوثي بعمران معرض للصور والمشغولات اليدوية، يعود ريعه لدعم جبهات الشرف والبطولة.