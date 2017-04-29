وقفات إحتجاجية في عدد من مدارس المحويت تندد بإستمرار العدوان [29/أبريل/2017] المحويت - سبأ:

نظمت عدد من مدارس مديريات الرجم والطويلة والخبت وشبام كوكبان بالمحويت اليوم وقفات إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر.



واستنكر المشاركون في الوقفات الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني والمنشآت التعليمية والمدارس.



وأكد طلاب وطالبات مدارس المحويت أهمية إضطلاع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية بدورها في إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني .. لافتين إلى أن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها تحالف العدوان بحق اليمنيين تتنافى مع المواثيق والأعراف والقانون الدولي الإنساني.



ونددوا بإستمرار العدوان في إرتكاب أبشع المجازر والجرائم بحق أبناء الشعب اليمني من الأطفال والنساء.

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