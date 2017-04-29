رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس حكومة الإنقاذ الوطني [29/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الدكتور عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني.



جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الصعيد الداخلي والخارجي، وما تم إنجازه من برنامج عمل حكومة الإنقاذ الوطني والصعوبات التي تواجهها والآليات التي تعمل من خلالها لمواجهة أزمة الرواتب التي يستخدمها العدوان كورقة ضغط على الشعب اليمني بالإضافة إلى محاولة إستهدف محافظة الحديدة ومينائها الحيوي في محاولة يائسة من العدوان لتسجيل أي إنتصار على الشعب اليمني الصامد والصابر والمتحدي للغطرسة الدولية.



وتطرق اللقاء إلى القضايا والإجراءات التي ​تعمل عليها الحكومة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين جراء الأزمة الإقتصادية التي تسبب بها العدوان، والحصار الجائر وغير القانوني واللا أخلاقي على بلادنا برا وبحرا وجوا والذي يهدف من خلاله تحالف العدوان إلى تجويع 25 مليون نسمة تحت مبررات واهية وغير منطقية، فضلا عن إستمرار العدوان في إستهداف المدنيين والبنية التحتية للشعب اليمني.

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