رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة [29/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان.



وفي اللقاء أشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بما تبذله أمانة العاصمة وكوادرها الوطنية المخلصة من جهود في ظل الظروف الراهنة، في إستمرار العمل المؤسسي ومواجهة الضغوط التي أنتجها العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا وفي مقدمتها إستهداف البنية التحتية والإقتصاد الوطني.



ونوه بتفاني أمانة العاصمة في الحفاظ على الوجه الجميل للعاصمة صنعاء وتكامل الأدوار الوظيفية والخدمية والأمنية والتي جعلتها عاصمة مستقرة وآمنة رغم كل المؤامرات والإستهداف الدائم من قبل العدوان الإجرامي على اليمن.



فيما قدم أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة لرئيس المجلس السياسي الأعلى عرضا عن خطة أمانة العاصمة استعدادا لشهر رمضان المبارك والتي تشمل توفير السلع والخدمات وتأمين الأسواق والطرقات وبرامج التكافل الإجتماعي ورعاية الأسر المحتاجة والنازحة والمتضررة جراء العدوان وأعمال الحشد والتعبئة ورفد الجبهات، واستمرار خدمات النظافة والتطوير القائمة.

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