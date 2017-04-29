بدء دورة في اللغة الانجليزية لموظفي وزارة النقل [29/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

بدأت بصنعاء اليوم دورة في تعلم اللغة الإنجليزية لموظفي وزارة النقل تستمر شهراً كاملاً بمشاركة 25 من منتسبي الوزارة.



وفي افتتاح الدورة أكد وزير النقل زكريا الشامي، أهمية الدورة في تسهيل العمل الميداني والإداري لموظفي الوزارة وكذا خلال المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية، مشيرا إلى أنه تم اختيار المشاركين في الدورة بعناية بغية تحقيق الأهداف المنشودة.



ولفت الوزير الشامي إلى أن الوزارة بصدد عقد دورات تدريبية في كافة مجالات عملها بهدف تأهيل كوادر الوزارة التأهيل المناسب لتقديم خدمات على أكمل وجه وبكوادر يمنية مؤهله تأهيل فني وعلمي.



واشار إلى أن عميلة التدريب ستتم بكادر تعليمي متطور له باع طويل في العملية التعليمية في مجال اللغة الانجليزية وبمناهج متطورة وعصرية.



من جانبه أوضح مدير التدريب والتأهيل بوزارة النقل محمد الخبجي أن المشاركين سيتلقون خلال الدورة محاضرات مكثفة حول فنون تعلم اللغة الإنجليزية بطريقة عصرية متطورة تسهل من سرعة تعلمها، مؤكداً أهمية إجادة اللغة الإنجليزية لما لها من أهمية في تسهل عملية التفاهم مع الآخرين في الدول الصديقة بالإضافة إلى المجالات العملية.

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