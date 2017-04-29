مناقشة خطة تفعيل إيرادات الاوقاف في الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء [29/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم خطة تفعيل ايرادات الاوقاف بمديرية الحيمة الخارجية.



وشدد الاجتماع الذي ضم مدير المديريه طلال غوبر علي ضرورة تكثيف أنشطة مكتب الاوقاف والارشاد في مديرية الحيمة الخارجية والتواصل مع الخطباء والمرشدين لتوعية المواطنين خصوصا في هذه الظروف التي يمر بها وطننا والتي تتطلب توحيد الصفوف ونبذ التفرقة.



وأشاد مدير المديرية طلال غوبر بالدور الارشادي والتوعوي لمكتب الاوقاف وحضوره الايجابي في مختلف عزل وقري المديرية.

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