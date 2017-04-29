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آخر تحديث: السبت، 29 - أبريل - 2017 الساعة 05:01:35م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الدكتور عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني.
إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ يومه الثالث عشر
دخل الإضراب المفتوح للأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي يومه الثالث عشر على التوالي، حيث ارتفع عدد المشاركين في معركة "الأمعاء الخاوية" لأكثر من (1600) أسير يتقدمهم النائب مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح..
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (994 ) بقيمة 98 ملياراً و970 مليوناً و 870 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182،364) يوماً.
سحب قرعة نهائيات بطولة آسيا لكرة القدم للشابات تحت 19 عاماً
تجرى في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الجمعة عملية سحب قرعة نهائيات بطولة آسيا للشابات تحت 19 عاماً للعام 2017م .
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إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
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  محلي
مناقشة الأوضاع المالية والإدارية في لقاء موسع لمدراء مديريات عمران
[29/أبريل/2017] عمران - سبأ:
ناقش لقاء موسع لمدراء عموم مديريات محافظة عمران ومدراء المالية برئاسة المحافظ الدكتور فيصل صغير جعمان عدد من المواضيع الإدارية والتنموية وتحسين الأوعية الإيرادية في جانب الزكاة والضرائب.

  وتطرق اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس المحلي للمحافظة صالح زمام المخلوس، إلى أهم المواضيع التنموية بالمديريات في مجال الزراعة والطرقات والصحة وسبل تحسين الإيرادات وتفعيل أوعيتها لرفد الموازنة العامة وتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

  وشدد محافظ عمران على ضرورة قيام جميع مسؤولي المديريات  بمسؤولياتهم في توفير الضروريات من الاحتياجات الخدمية للمواطنين  والحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية من الغذاء والغاز ومراقبة المتلاعبين بالأسعار والاحتكار خصوصاً مع قرب شهر رمضان المبارك.
سبأ
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