مناقشة الأوضاع المالية والإدارية في لقاء موسع لمدراء مديريات عمران [29/أبريل/2017] عمران - سبأ:

ناقش لقاء موسع لمدراء عموم مديريات محافظة عمران ومدراء المالية برئاسة المحافظ الدكتور فيصل صغير جعمان عدد من المواضيع الإدارية والتنموية وتحسين الأوعية الإيرادية في جانب الزكاة والضرائب.



وتطرق اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس المحلي للمحافظة صالح زمام المخلوس، إلى أهم المواضيع التنموية بالمديريات في مجال الزراعة والطرقات والصحة وسبل تحسين الإيرادات وتفعيل أوعيتها لرفد الموازنة العامة وتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين.



وشدد محافظ عمران على ضرورة قيام جميع مسؤولي المديريات بمسؤولياتهم في توفير الضروريات من الاحتياجات الخدمية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية من الغذاء والغاز ومراقبة المتلاعبين بالأسعار والاحتكار خصوصاً مع قرب شهر رمضان المبارك.

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