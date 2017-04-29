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آخر تحديث: السبت، 29 - أبريل - 2017 الساعة 05:01:35م
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اتحاد نساء اليمن بالمحويت يدعم مرضى الفشل الكلوي بمستلزمات نظافة شخصية
[29/أبريل/2017] المحويت - سبأ:
    قدم فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة المحويت منحة عينية لمريضات ومرضى الفشل الكلوي بالمحويت اشتملت على مائة حقيبة مستلزمات للنظافة الشخصية.

    وخلال عملية تسليم هذه الحقايب التي تستفيد منها مائة حالة من مريضات ومرضى الفشل الكلوي بالمحافظة اشاد رئيس جمعية رعاية مرضى الكلى بالمحافظة مرشد العليي بدور اتحاد نساء واسهامه في دعم مرضى الكلى المقيمين في السكن الجماعي والخيري للجمعية بحقائب مستلزمات نظافة متكاملة.

    مشيرا الى الظروف الانسانية والصحية الصعبة لمرضى الكلى بالمحافظة وحاجتهم الى الدعم المستمر خصوصاً في ظل الظروف الراهنة والحصار المفروض على بلادنا حيث تتزايد حاجتهم يومياً لمختلف انواع المساعدات العينية والنقدية.

    من جهتها اكدت رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن ابتسام الصنعاني ان هذه المنحة تاتي في اطار أنشطة الدعم المالي والعيني والاجتماعي الذي يقدمه الاتحاد بالتنسيق مع السلطة المحلية  لتحسين مستوى الظروف النفسية والاجتماعية لمرضيات ومرضى الفشل الكلوي بالمحافظة.

   مشيرة الى أن تقديم هذه المستلزمات العينية يأتي في اطار حملة أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي الذي يقدمه الاتحاد لهذه الفئات للاسهام في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والتخفيف من معاناتهم الناتجة عن الظروق الخاصة التي يعيشونها.
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