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مناقشة عدد من الموضوعات في اجتماع موسع بوزارة النقل 
[29/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
    ناقش اجتماع موسع عقد اليوم بوزارة النقل بصنعاء برئاسة وزير النقل زكريا الشامي المواضيع والقضايا التي تهم الوزارة ماليا واداريا.

   وفي الاجتماع الذي حضرة وكيل الوزارة للشؤن المالية والادارية قاسم الدولة ووكيل الوزارة للشؤن البحرية و الموانئ خالد النمر، أشاد الوزير بمستوى الأداء الوظيفي والانضباط داخل ديوان عام الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة قد تجاوزت الكثير من الأشكاليات التي كانت تواجهها في عملها  سابقاً.
 

     وشدد وزير النقل على بذل المزيد من الجهود في الاداء الوظيفي في كافة القطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة بهدف رفع الايرادات التي من شأنها  الدفع بعجلة الاقتصاد اليمني.

    وبين الشامي ان الوزارة تسعى جاهدة الى تطوير اداء عملها لرفع الايرادات مضيفا ان العدوان يعمل جاهدا على تضييق الحصار وخنق ميناء الحديدة بحريا بعدم وصول المساعدات الانسانية والبضائع التجارية والسلع والمشتقات النفطية.

    واعتبر وزير النقل ميناء الحديدة الشريان الرئيسي لليمن واليمنيين في تموين اغلب محافظات الجمهورية بكافة المواد الغذائية والتجارية وبالمشتقات النفطية والادوية  التي تأتي من خارج اليمن.

   هذا وقد تم بحث المواضيع الادارية والمالية لدى الوزارة أبرزها مايتعلق بتأخر صرف الرواتب واسباب تأخيرها بالاضافة الى مسألة البطاقة التموينية التي ستصرف للموظفين خاصة وأن شهر رمضان على الابواب.

   كما استعراض خطط مستقبلية لتطوير العمل في ديوان عام الوزارة وفي كافة الهيئاتها والمؤسساتها التابعة لها.
سبأ
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