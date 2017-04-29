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آخر تحديث: السبت، 29 - أبريل - 2017 الساعة 04:07:00م
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تنفيذي البيضاء يناقش مستوى الانضباط الوظيفي والاليات الكفيلة بتعزيز الاداء
[29/أبريل/2017] البيضاء - سبأ:

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة البيضاء برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري اليوم مستوى الانضباط الوظيفي والاليات الكفيلة بتعزيز الاداء في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها الوطن مع استمرار العدوان السعودي والحصار الجائر على ومستجدات الوضع الراهن .

واستعرض الاجتماع عددا من التقارير المتعلقة  بالاداء التنفيذي خلال الربع الاول من العام الجاري 2017م ومستوى تنفيذ خطة الاداء التنفيذي والسبل الكفيلة بتعزيز الموارد المالية التي تسهم في المجال الخدمي والتنموي بمختلف القطاعات الادارية.

كما استعرض الاجتماع دور الجهات المختصة في مراقبة اسعار السلع التموينية والغذائية والغاز والمشتقات النفطية ومنع عملية الاحتكار والتلاعب في الاسعار وضبط التجار المخالفين واحالتهم الى الجهات المعنية خصوصا مع استقبال شهر رمضان المبارك ووضع خطة تموينية رقابية لمنع احتكار اسعار السلع.

ووقف اﻹجتماع امام التضحيات التي يسطرها ابطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين البطولة وما وراء الحدود في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته وكذا المجازر الوحشية التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الامريكي في عدد من المحافظات التي راح ضحياتها عشرات الاطفال والنساء.

واشاد تنفيذي البيضاء بالانتصارات التي يسطرها ابطال الجيش واللجان الشعبية في الجبهات الداخلية في دحر منافقي العدوان ومرتزقته في مختلف جبهات العزه والشرف.

وفي الاجتماع ودعا محافظ البيضاء الى ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الصفوف والعمل بروح الفريق الواحد بما يخدم القضايا التنموية والخدمية بالمحافظة. مؤكدا  اهمية تفعيل الجانب الرقابي على المحلات التجارية ومعرفة كمية المخزون الغذائي و المواد الغذائية ومحطات الوقود والغاز المنزلي والتأكد من التزام التجار باشهار اسعار السلع والعمل به حسب اللوائح والقوانيين المنظمة ومنع التلاعب في الاسعار التي يستغل توقيتها بعض التجار مع استقبال شهر رمضان المبارك .
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