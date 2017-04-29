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منصات النفير .. وخطوط المواجهة في فعالية ثقافية للمجلس الزيدي الإسلامي بصنعاء
[29/أبريل/2017]  
 
صنعاء - سبأ:
نظم المجلس الزيدي الإسلامي اليوم بصنعاء فعالية ثقافية بعنوان " منصات النفير .. وخطوط المواجهة " إجلالاً لرجال الله في الخطوط الأمامية وإحتفاءً بآخر إصداراته الثقافية.

وفي الفعالية التي حضرها كوكبة من العلماء والادباء والشعراء وجمع من المثقفين والمهتمين ، جرى استعراض أربعة كتب من اصدارات المجلس الزيدي الأخيرة ونظرة نقدية لها.

حيث قام الكاتب حمود الأهنومي بعرض لكتابه " التربية في فكر الشهيد القائد " والذي اشار إلى أن الكتاب هو اجابة على مفهوم التربية الايمانية والجهادية ووسائل التربية وطرقها وواقع التربية في اليمن وتشخيصها .. مستعرضا مصادر التربية وهي " القرآن الكريم ، حركة الأنبياء ولاسيما سيد المرسلين وخاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، اهل البيت عليهم السلام ، الاعلام من عظماء الإسلام ، العقيدة السوية ، التواصي بالحق وبالصبر ، كتاب الكون ".

من جانبه استعرض الدكتور خالد القروطي كتابه " جمعة رجب واليمنيون " الذي ابرز دور أهل اليمن الكبير في التاريخ الإسلامي، وكيف كان اليمن مهوى العلماء والفقهاء ،  والتعيُد بجمعة رجب وشغف اليمنيين بأهل بيت رسول الله.



بدوها قامت الدكتورة فاطمة بخيت بعرض كتابها " المرتزقة وجورهم في العدوان الأمريكي السعودي على اليمن " والذي تطرقت فيه إلى تعريف المرتزقة ولمحة تاريخية عنهم والمرتزقة في القانون الدولي الإنساني والعدوان على اليمن واجناس المرتزقة واصنافهم وهم ( سياسيون ، متثاقفون ، إعلاميون ، مخبرون ، قاعدة وتكفيريون ، قبليون).

    فيما قام كل من الشاعر عبدالقوي محب الدين ، والشاعر وليد الحسام ، بعرض لكتاب " شعراء على منصات النفير " وهو إضاءة على شعر المواجهة منذ بداءة العدون على اليمن والذي تضمن محورين الأول (الصمود بين الخطاب الشعري ودلالات المواجهة) ، والثاني ( التحدي قصيدة لاتكرها عواصف العدوان) واحتوى أيضا على 42 قصيدة كتبت ضد العدوان كنماذج من أجمل النصوص التي تتضمن الظواهر الجديد  لـ 42 شاعر وشاعرة.

   واختتمت الفعالية بقراءة ونظرة نقدية للاصدارات الجديد من قبل الأديب والشاعر عبدالحفيظ الخزان وقدم ملاحظاته من خلال قراءته النقدية لهذه الكتب .. مشيدا بدور المجلس الزيدي الاسلامي.

وفي ختام الفعالية، قامت رئاسة المجلس الزيدي بتكريم كُتاب الإصدارات .
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