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آخر تحديث: السبت، 29 - أبريل - 2017 الساعة 04:07:00م
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  محلي
أبناء مديرية سحار الشمالية بصعدة يقدمون قافلة غذائية للجيش واللجان الشعبية 
[29/أبريل/2017] صعدة - سبأ:
قدم أبناء وأهالي سحار الشمالية بمديرية سحار بمحافظة صعدة اليوم قافلة غذائية متنوعة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد.

وخلال عرض القافلة نظمت وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار العدوان والحصار الغاشم,  ووفاء للشهيد القائد والتزاما بالسير على المنهجية القرآنية في مواجهة الطغاة.

  احتوت القافلة على أكثر من 75 من الأغنام ومئات الكراتين من التمور والمواد الغذائية الأخرى المتنوعة. 
وأشار أبناء المديرية إلى أن هذه القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة,  وستظل المديرية تقدم الدعم والإسناد الكامل لرجال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات والميادين. 
سبأ
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