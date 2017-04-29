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تكبيد الجيش السعودي ومرتزقته خسائر فادحة خلال الساعات الماضية
[29/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
كبدت قوات الجيش واللجان الشعبية جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال مواجهات وقعت في عدد من الجبهات الداخلية والحدود خلال الساعات الماضية .

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ إن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخا باليستيا نوع قاهر m2 على تجمع للجيش السعودي ومرتزقته في مركز الحافية بالموسم منطقة جيزان , في حين دكت المدفعية تحصينات ومواقع العدو في المشرق , التبة الحمراء , ملحمة بالمنطقة نفسها محققة إصابات مباشرة.

وأضاف المصدر إن عدداً من الجنود السعوديين لقوا مصرعهم ودمرت آلية لهم في كمين محكم في مركز عوجبة بجيزان , وتم قنص جندي سعودي في موقع الفريضة .

وأشار المصدر إلى أن قصفا صاروخيا للجيش واللجان استهدف موقع مثنى بنهوقة وتجمعات عسكرية سعودية بمواقع الطلعة ، سقام ، المخروق الكبير ، غرب الفواز في نجران وحقق إصابات مباشرة .

وأكد المصدر مصرع جنديين سعوديين وثمانية من مرتزقة العدوان بنيران قوات الجيش واللجان غرب ساحل ميدي , في حين تم كسر زحف للمرتزقة غرب صحراء ميدي مسنودا بغطاء جوي نتج عنه تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد .

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات وتحصينات مرتزقة العدوان غرب ساحل ميدي بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة ، منوهاً إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وإحراق آلية لهم في عملية نوعية للجيش واللجان غرب مديرية المتون بمحافظة الجوف .

وفقا للمصدر أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان صلية صواريخ على تجمعات مرتزقة الغزاة في المخا بمحافظة تعز محققة إصابات مباشرة .


سبأ
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