محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان السعودي يواصل غاراته على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية صنعاء ـ سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مستهدفاً الممتلكات العامة والخاصة .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان شن في محافظة تعز غارة على منطقة البرح في مديرية مقبنة و غارتين على منزل أحد المواطنين في منطقة الهاملي بمديرية موزع ، و غارة على مفرق الوازعية ، و أربع غارات على منطقة العمري بمديرية ذوباب كما شنت طائرة من دون طيار غارتين في محيط معسكر خالد في موزع .



وأوضح المصدر أن قصفاً مدفعياً سعودياً استهدف منطقتي آل الشيخ والبقعة بمديرية منبه ، فيما شن الطيران المعادي غارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة ، كما شن ست غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على الصيانة بأمانة العاصمة و غارة على مديرية صرواح ومثلها على مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب ، و غارتين على مفرق رمادة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء .

سبأ [29/أبريل/2017]سبأ