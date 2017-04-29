[29/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
دشنت مؤسسة وجوه للإعلام والتنمية بصنعاء المرحلة الأولى من حملة "خيرنا لأهلنا " الرمضانية للسنة السادسة بالتعاون مع مؤسسة سلام للاستجابة الإنسانية والتنمية ومنظمة مجتمعات قوية RCO.
تستهدف الحملة أكثر من 1500 أسرة نازحة ومتضررة من الحرب و الأسر الأشد فقرا واحتياجا في عدد من محافظات الجمهورية الواقعة تحت خط الفقر .
وتشمل الحملة توزيع المساعدات و السلات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك كمرحلة أولى، يليها المرحلة الثانية والمتمثلة في كسوة العيد، بمشاركة مجموعة من الداعمين (مؤسسات وأفراد) .
سبأ