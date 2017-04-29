محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مركز الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية صنعاء ـ سبأ:

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أثناء فترتي الظهيرة والمساء على سلسلة المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من صعدة شمالاً حتى تعز جنوباً وأجزاء من الهضاب الداخلية .



وحذر المركز في نشرته الجوية اليومية تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منها المواطنين وسائقي المركبات في المرتفعات الجبلية الغربية بأخذ الاحتياطات اللازمة من هطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية ، وكذا من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية .



وأشار المركز إلى هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية خلال الساعات الماضية في محافظات إب ، المحويت ، عمران ، صنعاء .

سبأ [29/أبريل/2017]سبأ