وزير مالية ألمانيا: يجب ألا يكون لبريطانيا مزايا على نظرائها الأوروبيين بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي برلين - سبأ:

قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله.. إنه يجب على بريطانيا أن تدرك أنه لن يكون لها مزايا على نظرائها السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي فور انتهاء المفاوضات المتعلقة بخروجها من الاتحاد.



ونقلت رويترز عن شيوبله قوله في تصريحات نشرت اليوم.. “لا يوجد شيء مجانا.. وعلى البريطانيين أن يعرفوا ذلك”.



وأضاف شيوبله.. “لا نريد إضعاف بريطانيا ولكن لا نريد أيضا إضعاف باقي أوروبا ويجب ألا يكون لبريطانيا مزايا بعد الخروج لا تتمتع بها الدول الأخرى”.



وكانت المستشارة أنجيلا ميركل قد نبهت البريطانيين الأسبوع الماضي إلى ضرورة ألا يتوهموا بأنهم سيظلون يحظون بحقوق الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد وأصرت على أن الاتحاد لن يوافق على إقامة علاقات في المستقبل مع لندن إلا بعد إبرام اتفاق للخروج من الاتحاد.



ولا تعتزم ألمانيا والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السماح لبريطانيا بالوصول بشكل كامل إلى السوق الداخلية للاتحاد دون ان تبقي بريطانيا في المقابل على حرية تنقل المواطنين الأوروبيين على أراضيها وهو ما ترفضه لندن.

سبأ [29/أبريل/2017]سبأ