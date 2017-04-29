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سول تحذر بيونغ يانغ من "إجراءات عقابية شديدة" بعد إطلاقها مجددا صاروخا بالستيا
[29/أبريل/2017]
سول - سبأ:
 أدانت كوريا الجنوبية بشدة إطلاق جارتها الشمالية صاروخا بالستيا، محذرة بيونغ يانغ من أنها ستواجه "إجراءات عقابية شديدة" إذا واصلت استفزازاتها العسكرية وعارضت نزع السلاح النووي.

وقالت الحكومة الكورية، في بيان على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية "جو جون هيوك" اليوم /السبت/، إن "كوريا الشمالية أجرت ثلاث مرات استفزازات صاروخية خلال أبريل الجاري"، مشيرة إلى أن إطلاق الصواريخ البالستية يمثل انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتهديدا خطيرا للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.

وأضافت أن "الاستفزاز الكوري الشمالي جاء بعد مرور ساعات من تحذير المجتمع الدولي، خلال اجتماع بشأن الملف النووي الكوري الشمالي عقد على المستوى الوزاري في مجلس الأمن، من أنه لن يتسامح مع تحديات بيونغ يانغ السافرة".

في سياق متصل، حذر الجيش الكوري الجنوبي من "تصرفات متهورة" لكوريا الشمالية، بعد إطلاقها صاروخا بالستيا.

وقالت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية، في بيان لها، إن "الاستفزازات الصاروخية المستمرة لكوريا الشمالية تمثل انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتحديا خطيرا للشعب الكوري الجنوبي والتحالف الكوري الجنوبي - الأمريكي وأيضا المجتمع الدولي".. داعية /بيونغ يانغ/ إلى الامتناع عن "تصرفاتها المتهورة".

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم في منطقة /بوك تشانغ/ بمحافظة /بيونغ آن/ الجنوبية، غير أن سول أشارت إلى أن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 71 كيلومترا، وطار عدة دقائق، وانفجر في الجو.

سبأ
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