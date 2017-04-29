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آخر تحديث: السبت، 29 - أبريل - 2017 الساعة 12:06:00م
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الخارجية الروسية تصف تصريح البيت الأبيض بشأن عزل روسيا في الامم المتحدة بأنه غريب
[29/أبريل/2017]
موسكو - سبأ
:وصفت وزارة الخارجية الروسية تصريح البيت الأبيض بشأن “عزل روسيا في الأمم المتحدة” بالغريب مؤكدة أن موسكو تسعى للتعاون في إطار المنظمة مع جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء عن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم رداً على تصريحات البيت الابيض “نحن على العكس نسعى في إطار الأمم المتحدة إلى التعاون مع جميع الدول وقبل كل شيء الولايات المتحدة”.

وأضاف غاتيلوف “أرى أن الحديث يجب أن يكون ليس عن وضع أحدهم في عزلة بل البحث عن النقاط المشتركة للوصول الى الحلول المقبولة للجميع للمشاكل القائمة..هذا ما يجب أن يكون عليه عمل الأمم المتحدة وليس العمل على وضع أحدهم في العزلة “.

من جهته أكد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف في تصريح للصحفيين أن رأي روسيا في مجلس الأمن الدولي “يأخذ في الإعتبار وأن صوتها مسموع هناك”.

وقال باتروشيف “روسيا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي ولديها صوتها الخاص والحق في الكلام مع أو ضد أو الإمتناع” مضيفأ”رأينا يأخذ بالحسبان كما كان في السابق.. نحن بخير “.

وكان البيت الأبيض زعم في بيان ان “إقناع الصين بعزل روسيا” كان في مقدمة نجاحات دونالد ترامب خلال الأيام المئة الأولى على تسلمه رئاسة الولايات المتحدة وهو ما اعتبرته الصين موقفا يعبر عن الجانب الامريكي وحده وأكدت اليوم على لسان غوى تشونيون رئيس دائرة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الخارجية الصينية أن العلاقات التي تربط الصين وروسيا علاقات واعدة من الشراكة على جميع الصعد.

سبأ
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