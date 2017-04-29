عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل العشرات من عناصر /داعش/ شمالي العراق بغداد - سبأ:

أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل خمسين عنصرا من تنظيم /داعش/ في منطقة /مطيبيجة/ بمحافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.



وذكرت وزارة الدفاع، في بيان لها أمس الجمعة أن "فرقة المشاة الخامسة نفذت عملية استباقية لتطهير منطقة /مطيبيجة/ من عناصر التنظيم التي تسللت إليها وتمكنت، بدعم من طيران الجيش، من قتل 50 عنصرا من /داعش/، وتدمير أكثر من 30 سيارة وأكداس من العتاد".



وفي /الأنبار/، قتل 13 عنصرا من /داعش/ جراء قصف طيران التحالف الدولي لمواقع التنظيم.



وقال مصدر أمني إن طيران التحالف الدولي قصف مقر ما يعرف بـ"الشرطة" التابع للتنظيم في مدينة /عنه/ بالرمادي، غربي العراق، ما أسفر عن مقتل 13 من عناصر /داعش/.



في سياق متصل، أصيب ثلاثة أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بحي /الفرات/، غربي بغداد.. كما أصيب ثلاثة من الشرطة في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة /أحمد السهيل/، جنوبي العاصمة العراقية.

سبأ [29/أبريل/2017]سبأ