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مقتل العشرات من عناصر /داعش/ شمالي العراق
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  عربي ودولي
مقتل العشرات من عناصر /داعش/ شمالي العراق
[29/أبريل/2017]
بغداد - سبأ:
 أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل خمسين عنصرا من تنظيم /داعش/ في منطقة /مطيبيجة/ بمحافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان لها أمس الجمعة أن "فرقة المشاة الخامسة نفذت عملية استباقية لتطهير منطقة /مطيبيجة/ من عناصر التنظيم التي تسللت إليها وتمكنت، بدعم من طيران الجيش، من قتل 50 عنصرا من /داعش/، وتدمير أكثر من 30 سيارة وأكداس من العتاد".

وفي /الأنبار/، قتل 13 عنصرا من /داعش/ جراء قصف طيران التحالف الدولي لمواقع التنظيم.

وقال مصدر أمني إن طيران التحالف الدولي قصف مقر ما يعرف بـ"الشرطة" التابع للتنظيم في مدينة /عنه/ بالرمادي، غربي العراق، ما أسفر عن مقتل 13 من عناصر /داعش/.

في سياق متصل، أصيب ثلاثة أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بحي /الفرات/، غربي بغداد.. كما أصيب ثلاثة من الشرطة في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة /أحمد السهيل/، جنوبي العاصمة العراقية.

سبأ
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