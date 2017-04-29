عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ يومه الثالث عشر رام الله - سبأ:

دخل الإضراب المفتوح للأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي يومه الثالث عشر على التوالي، حيث ارتفع عدد المشاركين في معركة "الأمعاء الخاوية" لأكثر من (1600) أسير يتقدمهم النائب مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات.



وقد تضامنت مختلف الأطياف الفلسطينية والشارع الفلسطيني في رام الله وغزة وأراضي 48 مع هذا الاضراب إدراكا من الجميع بمأساوية الأوضاع الصحية والمعيشة في سجون الاحتلال في ظل وجود (1200) أسير مريض، من بينهم (21) مصابا بمرض السرطان، و(17) يعانون من مشاكل في القلب، فضلا عما تمارسه سلطات الاحتلال من سياسات قمعية بحق المعتقلين في سجونها مما دفع نحو (1600) أسير من أصل 7 آلاف إلى الإضراب المفتوح عن الطعام منذ السابع عشر من ابريل الجاري.



وشهدت مختلف المحافظات الفلسطينية إضرابا شاملا أول أمس /الخميس/، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام، حيث أغلقت المؤسسات الحكومية والخاصة والمحال التجارية أبوابها في مختلف المحافظات، إضافة إلى الجامعات والمدارس، وشلت الحياة وبدت الشوارع خالية من حركة المرور.



يشار إلى أن نحو سبعة ألاف أسير فلسطيني مازالوا يقبعون في سجون الاحتلال منهم 57 أسيرة و320 طفلا لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشرة.

سبأ [29/أبريل/2017]سبأ