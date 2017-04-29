ضبط 87 متهماً ومشتبهاً به على ذمة قضايا مختلفة خلال يومين في عدد من المحافظات صنعاء - سبأ:

ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية 87 متهماً ومشتبهاً به على ذمة جرائم وقضايا جنائية مختلفة وقعت خلال اليومين الماضيين في عدد من محافظات الجمهورية.



وأوضح مصدر أمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ / أن 50 من المحتجزين متهمين بجرائم جنائية جسيمة فيما بلغ عدد المتهمين بجرائم جنائية غير جسيمة 37متهماً ، لافتاً إلى أنه تم إحالة 14 قضية جنائية مختلفة إلى النيابة العامة وفقاً للقانون.



وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية استعادت خلال اليومين الماضيين سيارتين وثلاث دراجات نارية مسروقة .

سبأ [29/أبريل/2017]سبأ