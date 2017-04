Taiz: Huit raids de l'aviation de l'agression



TAIZ, 29 Avril (SABA)-L'aviation de l'agressions saoudienne a lancé huit raids contre un certain nombre des districts du gouvernorat de Taiz.



Une source de sécurité au gouvernorat a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a lancé un raid contre la zone d'Al-Barih et deux d'autres contre l'un des maisons des citoyens dans la zone d'Al-Hamili au district de Mouza'a.



Elle a ajouté que l'aviation de l'agression a lancé un raid contre la jonction d'Al-Wazia'aih et quatre d'autre contre la zone d'Al-Oumari au district de Dhoubab.



