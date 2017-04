Lancement d'un missile de type de Qahir 2 contre des rassemblements de l'ennemi



JIZAN, 29 Avril (SABA)-La force de missile de l'armée et des comités populaires a lancé un missile de type de Qahir 2 contre le rassemblement de l'ennemi saoudien et ses mercenaires dans la zone d'Al-Mousim à Jizan.



Une source militaire a indiqué à SABA, que le missile qui a ciblé des rassemblements des soldats saoudiens et mercenaires dans le centre d'Al-Hafiah, a fait des pertes humaines et matérielles parmi les rangs des mercenaires.



