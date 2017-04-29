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وفاة وإصابة 114 شخصاً في حوادث مرورية بمحافظة صنعاء خلال الربع الأول
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وفاة وإصابة 114 شخصاً في حوادث مرورية بمحافظة صنعاء خلال الربع الأول
[29/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
 توفي 28 شخصاً وأصيب 86 آخرين في 54 حادثا مروريا وقع خلال الربع الأول من العام الجاري بمحافظة صنعاء .

وأوضح تقرير صادر عن إدارة مرور المحافظة تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه أن 51 شصخاً أصيبوا إصابات خطيرة و 55 إصابة بسيطة , مبيناً أن الحوادث توزعت على 22 حادث دهس , 25 حوادث تصادم وسبعة حوادث انقلاب .

وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية تعود إلى السرعة الزائدة وإهمال السائقين في صيانة المركبات وعدم التقيد بإرشادات المرور.

وذكر التقرير أن إجمالي الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث بلغ 20 مليوناً و550 ألف ريال , منوهاً الى أن إجمالي الإيرادات خلال الفترة نفسها بلغ 47 مليوناً و 408 آلاف ريال .

فيما لفت نائب مدير المرور بالمحافظة العقيد محمد حسين المنصور إلى أن الفترة الماضيه من العام الجاري شهدت تطوراً ملحوظاً في أعمال الإدارة وجميع الفروع الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى الإيرادات وتحسين جودة العمل رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد .

سبأ
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