MAIRB, 29 Avril (SABA)-L'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé des rassemblements de l'ennemi saoudien à la vallée d'Al-Rabia'ah au district de Sourwah au gouvernorat de Marib.



Une source militaire a indiqué à SABA, la mort et la blessure d'un certain nombre des mercenaires lors du bombardement, en plus de cibler leurs sites à la vallée d'Al-Rabia'ah.



Dans ce contexte, l'aviation de l'ennemi a lancé trois bombes éclairants dans le ciel du district de Sourwah.



