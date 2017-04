L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Marib: Augmentation des pertes de l'ennemi à cause du bombardement

MARIB, 29 Avril (SABA)-Le dégâts des pertes des mercenaires de l'agression saoudienne à cause du bombardement de l'armée et des comités populaires de leur rassemblement au camp de Kawfal au district de Sourwah ont atteint 30 tués et blessés.



Une source militaire a indiqué à SABA, que le nommé, Abdallah Al-Rachidi, chargé par les forces de l'agression comme commandant de troisième batillons au brigade appartenant aux milices des mercenaires.



