غدا تدشين نشاط التحصين الروتيني ضد مرض الكزاز في عدد من مديريات صنعاء [28/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

يدشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة صنعاء غدا نشاط التحصين الروتيني ضد مرض الكزاز في مديريات بني مطر والحيمتين وصعفان بتمويل منظمة اليونسيف.



وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن نشاط التحصين يستهدف في ستة أيام 65 ألف و 660 من النساء في سن 15-49 عام.. مبينا أن المكتب استكمل كافة الترتيبات لنشاط التحصين.



فيما أكد مديرا التحصين بمكتب الصحة الدكتور محمد الانسي والتثقيف الصحي الدكتور ناصر الزكري أن عدد الفرق التي ستنفذ نشاط التحصين 165 فرقة و 100 متطوعة.

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