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آخر تحديث: الجمعة، 28 - أبريل - 2017 الساعة 09:13:09م
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تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
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تنفيذ حملة رش ضبابي ساخن لمكافحة البعوض بمديرية بيت الفقية
[28/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:
ينفذ البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والمجلس المحلي بمديرية بيت الفقية بمحافظة الحديدة خلال الأيام القادمة حملة الرش الضبابي الساخن لمكافحة البعوض الناقل للملاريا والحميات الفيروسية.

وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن جارالله لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الحملة التي تستمر ثلاثه أيام تستهدف رش الأحياء والحارات والشوارع بالمدينة بهدف الحد من البعوض البالغ الناقل للملاريا والحميات الفيروسية خلال الأيام القادمة.

من جانبه أشار مدير برنامج الملاريا بالمحافظة الدكتور عبد الكريم القديمي أن الحملة التي تمولها منظمة رعاية الاطفال تعتبر تواصلاً للأنشطة والبرامج التي ينفذها البرنامج لمكافحة الملاريا والفيروسات الناقلة للأمراض الموسمية.
سبأ
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