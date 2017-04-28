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آخر تحديث: الجمعة، 28 - أبريل - 2017 الساعة 09:13:09م
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قتلى وجرحى من الجنود السعوديين والمرتزقة بعمليات بجيزان وميدي
[28/أبريل/2017] جيزان - سبأ:
قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقة العدوان السعودي الامريكي اليوم في عمليات متفرقة لوحدات الجيش واللجان الشعبية بقطاع جيزان وميدي.

وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدداً من جنود العدو السعودي قتلوا في كمين محكم نفذته وحدات في الجيش واللجان الشعبية في مركز عوجبة بالإضافة إلى تدمير آلية عسكرية في المكان.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين في مواقع الشرق والتبة الحمراء وملحمة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ولفت المصدر إلى مصرع جنديين سعوديين وثمانية من مرتزقة العدو السعودي بنيران الجيش واللجان غرب ساحل ميدي، بالإضافة إلى دك تحصيناته بعشرات القذائف المدفعية التي حققت أهدافها بدقة عالية.

وذكر المصدر أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جندي سعودي في موقع الفريضة.
سبأ
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