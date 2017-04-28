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وزراء خارجية رابطة (الآسيان) يحثون أطراف الازمة الكورية على ضبط النفس
[28/أبريل/2017]
مانيلا – سبأ :
حث وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) اليوم (الجمعة) كل الأطراف المعنية بالازمة في شبة الجزيرة الكورية على ممارسة ضبط النفس من أجل تقليل مستوى التوتر في المنطقة .

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان الوزراء جددوا التأكيد في بيان موقفهم الداعم لإزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية .

كما دعوا إلى استئناف الحوار في شبه الجزيرة الكورية بشأن نزع فتيل التوتر وخلق ظروف تساعد على تحقيق السلام والاستقرار .

وذكر البيان أن رابطة الآسيان متنبهة إلى أن عدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية "يؤثر تأثيراً خطيراً على المنطقة وما يتعداها " .

ودعت الآسيان جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن القيام بأعمال قد تزيد من تفاقم الوضع .

وكان وزراء خارجية الآسيان قد اجتمعوا اليوم في الفترة السابقة على القمة الثلاثين لقادة الآسيان التي سوف تعقد يوم السبت .

وسيرأس الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيريت القمة والاجتماعات المتعلقة بكل قادة الآسيان العشرة لبحث سبل الحفاظ على مركزية الآسيان ووحدتها بما في ذلك إيجاد رد للآسيان يتسم بالمصداقية والجماعية والتماسك عند التصدي للتحديات الإقليمية المتعددة .

وتضم الآسيان بروناى وكمبوديا واندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام وتحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيسها .

سبأ
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