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  رياضة
منتخب عمران يعادل الشعب في بطولة كأس الوحدة
[28/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
 تعادل فريقا شعب صنعاء وضيفه منتخب عمران بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء في ختام منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم التي ينظمها نادي 22 مايو بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

تمكن شعب صنعاء من إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف سجله مهاجمه خالد قائد عند الدقيقة العاشرة، لكن منتخب عمران عدل النتيجة بواسطة لاعبه محمد غيامة في الدقيقة 65 من الشوط الثاني.

بهذا التعادل رفع منتخب عمران رصيده الى نقطتين ليبقى في المركز الخامس، متساوياً مع شعب صنعاء بنفس الرصيد لكن الاخير يتخلف بفارق الأهداف ليحتل في المركز السادس والاخير.

وكان أهلي ووحدة صنعاء بلغا نصف نهائي البطولة، بعدما فاز أهلي صنعاء امس على ضيفه أهلي الحديدة بأربعة اهداف مقابل هدف ليرفع رصيده الى 12 نقطة في الصدارة، وجاء الوحدة ثانياً بعشر نقاط بعد فوزه الاربعاء على ضيفه اتحاد اب بخمسة اهداف مقابل هدفين.

وسيلعب الوحدة وجاره الاهلي الجولة الخامسة والاخيرة على صدارة المجموعة حيث سيدخل الاهلي المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل، بينما يحتاج الوحدة الفوز لاعتلاء الصدارة.

يذكر أن لجنة المسابقات بالبطولة أقرت الاربعاء الماضي إيقاف لاعب فريق 22 مايو حمير المصري إلى نهاية البطولة بسبب محاولة اعتدائه على الحكم أمين ردمان عقب إنتهاء مباراة 22 مايو وضيفه فتح ذمار ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاث أهداف لمثلها.

كما أقرت اللجنة إقامة جميع مباريات المجموعة ذاتها الخميس القادم في وقت واحد بهدف تساوي الفرص لجميع الفرق، حيث يستضيف ملعب نادي 22 مايو مباراة المتصدر شعب إب برصيد 12 نقطة ومضيفه 22 مايو الرابع بخمس نقاط.



سبأ
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