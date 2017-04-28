محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إجراءات توفير المواد الغذائية وضبط الأسعار والتجار المخالفين بإب إب - سبأ:

ناقش لقاء بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة قاسم المساوى، الإجراءات الكفيلة بتوفير المواد الغذائية الأساسية وضبط الأسعار والتجار المخالفين والمتلاعبين بإحتياجات المواطنين .



واستعرض اللقاء الذي ضم مسئولو مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، الجوانب المتعلقة بتأمين وتوفير إحتياجات المواطنين من المواد الغذائية والإستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع التجارية ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس.



وأكد اللقاء أهمية ضبط أصحاب محطات الغاز المنزلي والوكلاء الذين يبيعون حصة المحافظة من الغاز المنزلي.

وشدد اللقاء على ضرورة إلزام التجار والوكلاء وأصحاب محطات الغاز بتوريد كامل حصص المحافظة من المواد الغذائية والإستهلاكية بالمحافظة لتلبية الإحتياجات الأساسية لسكان المحافظة والأعداد الكبيرة والمتزايدة للنازحين للمحافظة جراء العدوان من مختلف المحافظات .

وفي اللقاء أكد الوكيل المساوى إستعداد قيادة المحافظة و السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة تقديم التسهيلات للتجار والوكلاء وأصحاب محطات الغاز بما يمكمهم من إستيراد السلع التجارية وفقا للمعايير والضوابط المحددة.

سبأ [28/أبريل/2017]سبأ