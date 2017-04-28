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آخر تحديث: الجمعة، 28 - أبريل - 2017 الساعة 06:14:19م
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إختتام برنامج تدريبي في المهارات الطبية والإسعافات الأولية بإب
[28/أبريل/2017]
إب - سبأ:
اختتم بمحافظة إب برنامج تدريبي في مجال المهارات الطبية والتسويق الدوائي و الإسعافات الأولية المتقدمة، نظمه فريق شباب بلا حدود بإب وإستمر شهر.

هدف البرنامج إلى تثقيف 25 مشاركا مجال المهارات الطبية و30 في مجال التسويق الدوائي و 20 في الإسعافات الأولي ورفع مستوي الوعي الصحي لديهم وتأهيلهم في الجوانب الصحية لخدمة المجتمع المحلي .

وفي الإختتام أشار نائب مدير مكتب الصحة بمديرية الظهار الدكتور محمد الاديبي إلى أن البرنامج يعتبر من المهام الإنسانية المتعلقة بالتثقيف الصحي للمجتمع من خلال تعريفهم بطرق وأساليب الإسعافات.
وحث المشاركين على عكس ما تلقوه من معلومات ومعارف صحية وتثقيفية بين أوساط مجتمعاتهم المحلية خصوصا في القرى والأرياف.

فيما ثمن رئيس فريق شباب بلا حدود الدكتور عبدالله جزيلان دور السلطة المحلية بالمحافظة لتعاونها مع الفريق وتسهيل تنفيذ البرنامج.
وأشار إلى أنه تم تدريب 320 مشاركا في الإسعافات الأولية المتقدمة منذ بداية العام الجاري ..مبينا أن هدف البرنامج، رفع مستوي الوعي بطرق السلامة والإسعافات الأولية في حال وقوع الكوارث.

وفي الإختتام الذي حضره مديرة المركز الإستشاري بجامعة العلوم والتكنولوجيا بإب الدكتورة أيمان دماج ومسؤل التثقيف الصحي بمديرية الظهار عماد أبلان والدكتور أنسية المبنن المدربة بمعهد العلوم الصحية بإب تم توزيع الشهادات على المشاركين .

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