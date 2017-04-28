عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بحرية الكيان الصهيوني تجدد إنتهاكها للمياة الاقليمية للبنان بيروت – سبأ :

جددت بحرية الكيان الصهيوني اليوم الجمعة انتهاكها للسيادة اللبنانية باختراق احد زوارقها البحرية المياه الإقليمية للبنان.



وذكرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام أن زورقاً حربياً تابعاً للبحرية الإسرائيلية "أقدم اليوم على انتهاك المياه الإقليمية للبلاد مقابل رأس الناقورة على ثلاث مراحل ولمسافة أقصاها 389 متراً".



وأشار البيان إلى أن الجيش اللبناني يجري متابعة لعملية الخرق الجديدة للبحرية الإسرائيلية للمياه الاقليمية اللبنانية بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

سبأ [28/أبريل/2017]سبأ