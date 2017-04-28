عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس أركان الجيش العراقي : سنسيطر على الساحل الأيمن للموصل خلال ثلاثة أسابيع بغداد – سبأ:

أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي أن القوات العراقية ستنتهي من إستعادة السيطرة على الساحل الأيمن لمدينة الموصل في شمال البلاد خلال ثلاثة أسابيع كحد أقصى.



وقال الغانمي في مقابلة مع قناة (روسيا اليوم) التلفزيونية إن القوات العراقية تعرضت إلى ثلاثة هجمات بمواد كيميائية من قبل تنظيم (داعش) في أيمن الموصل .. مؤكداً أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لديه علم بذلك.



واوضح ان الهجمات تسببت بحالات طفح في الجلد وتم إسعاف بعض الحالات واتخذت تدابير الحيطة والحذر في حال تكررت هذه الهجمات الكيميائية.



ورداً على سؤال حول نسبة سيطرة القوات العراقية على البلدة القديمة أكد المسئول العسكري العراقي أن قواته تسيطر على 40 بالمائة منها .. مؤكداً أن نسبة ما يسيطر عليه (داعش) داخل الجانب الأيمن من الموصل يقدر بنسبة 35 بالمائة.



وبشأن نسبة مناطق نفوذ (داعش) في عموم العراق أكد الغانمي أن مجموع ما يسيطر عليه التنظيم المتشدد في عموم العراق يصل إلى نسبة 3.8 بالمائة من مساحة العراق الكلية.



ونفى الغانمي وجود أي قوات أمريكية برية تقاتل إلى جانب القوات العراقية .. مؤكداً أن القوات العراقية تقاتل على الأرض بمفردها.

سبأ [28/أبريل/2017]سبأ