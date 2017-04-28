ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 28 - أبريل - 2017 الساعة 06:14:19م
أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات عديدة في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية
حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية عدد من الانتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن ضد العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته.
الرئيس السوري : من مواصفات السياسيين الأمريكيين أن يكذبوا في كل يوم
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الهدف من الادعاءات الأمريكية والغربية بامتلاك الجيش السوري أسلحة كيميائية دعم الإرهابيين في سورية .. متهماً السياسيين الامريكيين بالكذب .
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (994 ) بقيمة 98 ملياراً و970 مليوناً و 870 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182،364) يوماً.
سحب قرعة نهائيات بطولة آسيا لكرة القدم للشابات تحت 19 عاماً
تجرى في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الجمعة عملية سحب قرعة نهائيات بطولة آسيا للشابات تحت 19 عاماً للعام 2017م .
آخر الأخبار:
إختتام برنامج تدريبي في المهارات الطبية والإسعافات الأولية بإب
بحرية الكيان الصهيوني تجدد إنتهاكها للمياة الاقليمية للبنان
رئيس أركان الجيش العراقي : سنسيطر على الساحل الأيمن للموصل خلال ثلاثة أسابيع
مجلس الأمن يعقد جلسة على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأزمة في شبه الجزيرة الكورية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
رئيس أركان الجيش العراقي : سنسيطر على الساحل الأيمن للموصل خلال ثلاثة أسابيع
[28/أبريل/2017]
بغداد – سبأ:
 أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي أن القوات العراقية ستنتهي من إستعادة السيطرة على الساحل الأيمن لمدينة الموصل في شمال البلاد خلال ثلاثة أسابيع كحد أقصى.

وقال الغانمي في مقابلة مع قناة (روسيا اليوم) التلفزيونية إن القوات العراقية تعرضت إلى ثلاثة هجمات بمواد كيميائية من قبل تنظيم (داعش) في أيمن الموصل .. مؤكداً أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لديه علم بذلك.

واوضح ان الهجمات تسببت بحالات طفح في الجلد وتم إسعاف بعض الحالات واتخذت تدابير الحيطة والحذر في حال تكررت هذه الهجمات الكيميائية.

ورداً على سؤال حول نسبة سيطرة القوات العراقية على البلدة القديمة أكد المسئول العسكري العراقي أن قواته تسيطر على 40 بالمائة منها .. مؤكداً أن نسبة ما يسيطر عليه (داعش) داخل الجانب الأيمن من الموصل يقدر بنسبة 35 بالمائة.

وبشأن نسبة مناطق نفوذ (داعش) في عموم العراق أكد الغانمي أن مجموع ما يسيطر عليه التنظيم المتشدد في عموم العراق يصل إلى نسبة 3.8 بالمائة من مساحة العراق الكلية.

ونفى الغانمي وجود أي قوات أمريكية برية تقاتل إلى جانب القوات العراقية .. مؤكداً أن القوات العراقية تقاتل على الأرض بمفردها.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
بحرية الكيان الصهيوني تجدد إنتهاكها للمياة الاقليمية للبنان
مجلس الأمن يعقد جلسة على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأزمة في شبه الجزيرة الكورية
بريطانيا تتوقع مستوى متزايداً من النشاط الارهابي في اراضيها
الرئيس الامريكي يرجح إندلاع صراع كبير جداً مع كوريا الشمالية والصين تحذر
الخارجية الايرانية تستدعي سفير باكستان في طهران على خلفية مقتل عشرة من حرس الحدود الإيراني
قوات الاحتلال تعتقل ستة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة
الرئيس السوري : من مواصفات السياسيين الأمريكيين أن يكذبوا في كل يوم
كوساتشوف: واشنطن وحلفاؤها يتحملون مسؤولية استمرار الأزمة في سورية
إصابة امرأة بالرصاص والقبض على 4 آخرين في عملية لمكافحة الارهاب في لندن
سول تتفق مع واشنطن على نشر أسلحة استراتيجية أمريكية في شبه الجزيرة الكورية بشكل منتظم

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على مديريتي صرواح وحريب بمأرب
[28/أبريل/2017]
طيران العدوان يواصل جرائمه بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية
[28/أبريل/2017]
استهداف تجمع لمرتزقة العدوان بمنطقة صالة وتدمير طقم بالمعافر بتعز
[27/أبريل/2017]
استهداف تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة بنجران وجيزان وسقوط قتلى وجرحى
[27/أبريل/2017]
صد زحف للغزاة والمرتزقة باتجاه يختل شمال المخا وتدمير آلية محملة بالمرتزقة
[27/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by