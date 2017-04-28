رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سحب قرعة نهائيات بطولة آسيا لكرة القدم للشابات تحت 19 عاماً كوالالمبور – سبأ :

تجرى في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الجمعة عملية سحب قرعة نهائيات بطولة آسيا للشابات تحت 19 عاماً للعام 2017م .



وينتظر ان يتم تقسيم المنتخبات الثمانية على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى المباراة النهائية.



وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة إلى نهائيات كأس العالم للناشئات تحت 20 عاما 2018م التي تقام في فرنسا.



وكانت منتخبات اليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية إلى جانب الصين المضيفة، قد حصلت على بطاقات التأهل المباشر للنهائيات، في حين جاء تأهل المنتخبات الأربعة الأخرى من خلال التصفيات.



وتم تقسيم المنتخبات المشاركة بحسب المستويات في القرعة، حيث ضم المستوى الأول منتخبي الصين (المضيفة) واليابان، وضم المستوى الثاني منتخبي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.



كما ضم المستوى الثالث منتخبي أستراليا وتايلاند، في حين ضم المستوى الرابع الأخير منتخبي أوزبكستان وفيتنام.

سبأ [28/أبريل/2017]سبأ