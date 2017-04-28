رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل خروج الكرواتي كارلوفيتش من دورة بودابست للتنس فيما فقد الإسباني فرداسكو لقبه بودابست – سبأ :

خرج الكرواتي إيفو كارلوفيتش اليوم الجمعة من ربع نهائي دورة بودابست لكرة المضرب في حين فقد الإسباني فرناندو فرداسكو الرابع في المنافسات لقبه.



وجاء خروج كارلوفيتش المصنف ثانياً في البطولة بعد خسارته أمام البريطاني إلياز بيديني 4-6 و3-6، وفرداسكو أمام الصربي لاسلي دجيري المتأهل من التصفيات 6-2 و6-7 (4-7) و2-6 ، فيما ينتظر ان يلتقي بيديني ودجيري في نصف النهائي.



وكان فرداسكو توّج بنسخة العام الماضي بفوزه على الفرنسي لوكاس بوي في النهائي 6-3 و6-2.



ويلعب اليوم أيضاً في ربع النهائي بوي الأول مع السلوفاكي مارتن كليزان، والإيطالي باولو لورنتسي السادس في المنافسات مع الأوكراني أندري كوزنتسوف.

سبأ [28/أبريل/2017]سبأ