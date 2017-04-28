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آخر تحديث: الجمعة، 28 - أبريل - 2017 الساعة 05:18:08م
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  عربي ودولي
بريطانيا تتوقع مستوى متزايداً من النشاط الارهابي في اراضيها
[28/أبريل/2017]
لندن – سبأ :
توقعت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة مواجهة "مستوى متزايداً من النشاط الارهابي" بعد يوم من اعتقال رجل كان يحمل سكاكين قرب البرلمان واصابة امرأة بعيار ناري في مداهمة للشرطة.

وقال نائب مساعد مفوض الشرطة نيل باسو في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية بعد تأكيده اعتقال ستة أشخاص ليل الخميس الجمعة "يوم امس كان يوماً استثنائياً في لندن".

وأضاف "اردنا أن نطمئن الناس أن هذا المستوى المرتفع من النشاط الارهابي يقابله تحرك من جهتنا .. فنحن نقوم باعتقالات بشكل شبه يومي".

ولا يزال شاب (27 عاماً) معتقلاً بعد احتجازه قرب البرلمان للاشتباه بمحاولته تنفيذ اعمال ارهابية وحيازة سكاكين، فيما أكدت الشرطة أن التحقيق في الحادث مستمر.

وبعد الحادث بساعات داهمت الشرطة مبنى في شمال لندن في إطار تحقيق متعلق بمكافحة الارهاب لا علاقة له باعتقال الشاب، واصابت الشرطة إمرأة في العشرينات من عمرها اثناء المداهمة.

وأعتقل ستة اشخاص في اطار التحقيق بينما لا تزال المرأة المصابة في حالة خطيرة ولكن مستقرة في المستشفى.

وفي هذا الصدد قال باسو "نظراً لهذه الاعتقالات التي قمنا بها بالامس فانني أعتقد انه في القضيتين تم احتواء التهديدات".

ويأتي ذلك بعد أسابيع من هجوم على مبنى البرلمان خلف خمسة قتلى وعشرات الجرحى.

وعادت لندن الى حالة التأهب المرتفع مع استعداد البلاد لاجراء انتخابات مبكرة في الثامن من يونيو القادم.

ومنذ 22 أغسطس وبريطانيا تعيش في حالة تهديد ارهابي "شديد" على مستوى البلاد، ما يعني أنه من المرجح بشكل كبير وقوع هجوم.

سبأ
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