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آخر تحديث: الجمعة، 28 - أبريل - 2017 الساعة 05:18:08م
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الرئيس الامريكي يرجح إندلاع صراع كبير جداً مع كوريا الشمالية والصين تحذر
[28/أبريل/2017]
واشنطن – سبأ :
 رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إندلاع "صراع كبير جداً" مع كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية، فيما حذرت الصين من تصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية أو خروجه عن السيطرة.

وذكرت وكالة انباء رويترز ان الرئيس الامريكي اكد في مقابلة صحافيه معها نشرتها اليوم إنه يريد حل الأزمة الكورية سلمياً ربما من خلال فرض عقوبات اقتصادية جديدة، لكن الخيار العسكري غير مستبعد.

وأضاف ترامب خلال المقابلة التي جرت في المكتب البيضاوي ان "هناك احتمال أن ينتهي بنا الأمر إلى صراع كبير جداً مع كوريا الشمالية".

وتابع "نود حل المسائل دبلوماسياً، لكن الأمر شديد الصعوبة" .. واصفا كوريا الشمالية بأنها أكبر تحد عالمي بالنسبة له.

من جانبها حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي من خطر تصعيد الوضع في شبه الجزيرة الكورية أو خروجه عن نطاق السيطرة.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية ان وانغ أدلى بالتصريحات خلال اجتماع مع دبلوماسي روسي امس في الأمم المتحدة.

سبأ
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