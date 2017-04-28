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آخر تحديث: الجمعة، 28 - أبريل - 2017 الساعة 05:18:08م
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مكتب الصحة بذمار يدشن غدا حملة تطعيم ضد الكزاز في ثلاث مديريات
[28/أبريل/2017]
ذمار - سبأ:
 يدشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة ذمار غدا حملة تطعيم ضد مرض الكزاز الوليد في مديريات وصاب العالي ووصاب السافل والحداء، تستمر ستة أيام.

وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور محمد الجماح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المكتب استكمل اليوم تدريب الفرق المكلفة بالحملة والتي تستهدف تطعيم 128 الف و975 من الفتيات والنساء في سن الإنجاب (15-45 سنة) منهن 12 الف و889 طالبة في 311 مدرسة للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأشار إلى أن الحملة ستنفذها 252 فرقة متحركة و62 ثابتة، موزعة على 5 آلاف و893 قرية في 158عزلة في المديريات الثلاث.

وأكد أهمية التحصين للفئة المستهدفة من الفتيات والنساء لحماية المواليد من الإصابة بهذا المرض القاتل خلال الأسابيع الأولى من أعمارهم من خلال اكتسابهم مناعة من أمهاتهم المحصنات إلى جانب تأمين الوقاية الكافية لهن.

ودعا الدكتور الجماح السلطة المحلية والمشائخ والوجهاء في المديريات المستهدفة إلى التعاون تسهيل عمل فرق التحصين لإنجاح الحملة.

سبأ
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