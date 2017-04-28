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آخر تحديث: الجمعة، 28 - أبريل - 2017 الساعة 04:31:07م
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  اقتصاد
روسيا تعلن عن إنخفاض إنتاجها من النفط إلى 300 ألف برميل يومياً
[28/أبريل/2017]
موسكو – سبأ :
صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة بإن تخفيضات إنتاج النفط الروسي وصلت تقريباً إلى 300 ألف برميل يومياً وهو ما يتماشى مع تعهدها في إطار اتفاق عالمي.

وقال نوفاك في تصريحات نقلتها وكالة انباء رويترز إنه في المتوسط تراجع إنتاج النفط الروسي 254 ألف برميل يومياً من الأول إلى الـ 6 من أبريل مقارنة مع مستوى أكتوبر المرجعي .. مشيراً الى انه "سيكون هناك خفض بمقدار 300 ألف بنهاية الشهر".

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وروسيا ومنتجون كبار آخرون من خارج المنظمة قد تعهدوا بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2017 لتقليص المخزونات المتضخمة ودعم الأسعار.

سبأ
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