محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة احتجاجية بمديرية الخبت بالمحويت تندد بجرائم العدوان المحويت - سبأ:

نظم مشائخ ووجهاء وأبناء عزلة جبع بمديرية الخبت بمحافظة المحويت وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان السعودي الأمريكي.



واستنكر المشاركون في الوقفة بالصمت الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من مجازر وجرائم من قبل تحالف العدوان.



وأكد بيان صادر عن الوقفة أن المجازر والجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.



وأشاروا إلى أن هذه الجرائم والمجازر جرائم حرب ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها.



ودعا إلى تعزير الاصطفاف والتلاحم لمواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

سبأ [28/أبريل/2017]سبأ