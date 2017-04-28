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آخر تحديث: الجمعة، 28 - أبريل - 2017 الساعة 04:31:07م
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وقفة احتجاجية بمديرية الخبت بالمحويت تندد بجرائم العدوان
[28/أبريل/2017]
المحويت - سبأ:
 نظم مشائخ ووجهاء وأبناء عزلة جبع بمديرية الخبت بمحافظة المحويت وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان السعودي الأمريكي.

واستنكر المشاركون في الوقفة بالصمت الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من مجازر وجرائم من قبل تحالف العدوان.

وأكد بيان صادر عن الوقفة أن المجازر والجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأشاروا إلى أن هذه الجرائم والمجازر جرائم حرب ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها.

ودعا إلى تعزير الاصطفاف والتلاحم لمواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

سبأ
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