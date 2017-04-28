محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام برنامج دبلوم العمل الإنساني بمحافظة إب إب - سبأ:

اختتمت بمحافظة إب فعاليات برنامج دبلوم العمل الإنساني وإدارة المبادرات الشبابية والذي نفذته مؤسسة فكر جديد للتنمية الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة رائدون بإشراف من معهد لتس توك.



وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة فكر جديد أحمد الشهاري أن برنامج دبلوم العمل الإنساني الذي نفذته المؤسسة على مدى 12 يوما بمشاركة 50 مشاركا ومشاركة من محافظتي إب وتعز يأتي إنطلاقا من واجب المسؤولية إزاء ما تمر به البلاد من ظروف إستثنائية.



وبين أن المشاركين تلقوا العديد من المفاهيم والمعارف والمهارات التوعوية والإرشادية في مجال العمل الإنساني والإغاثي بما يمكنهم من العمل في الميدان.



تخلل الاختتام الذي حضره الأمين العام لفرع اتحاد المعاقين اليمنيين بمحافظة إب يوسف داعر وعدد من ممثلي القيادات الشبابية والمبادرات بالمحافظة فقرات فنية قدمتها فرقة المسرح التربوي بالمحافظة.

سبأ [28/أبريل/2017]سبأ