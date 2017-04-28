الأسهم الأوروبية تتراجع في بداية تعاملاتها [28/أبريل/2017] ميلانو - سبأ:

تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم, مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح في نهاية أسبوع قوي وتركز الأنظار على نتائج الشركات بعد انحسار المخاوف السياسية في حين صعد سهم يو.بي.اس إثر أرباح فاقت التوقعات.



وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش مواصلا التراجع بعد خسائر الجلسة السابقة في حين نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 % أيضا واستقر كاك 40 الفرنسي دون تغير يذكر.



ورغم خسائر اليوم فإن المؤشر الأوروبي مرتفع أكثر من اثنين بالمئة هذا الأسبوع وهو يقترب من أعلى مستوى له في 20 شهراً مع تدفق سيولة جديدة على أسهم المنطقة.

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