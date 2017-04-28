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آخر تحديث: الجمعة، 28 - أبريل - 2017 الساعة 04:31:07م
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  عربي ودولي
الخارجية الايرانية تستدعي سفير باكستان في طهران على خلفية مقتل عشرة من حرس الحدود الإيراني
[28/أبريل/2017] طهران - سبأ:
استدعت وزارة الخارجية الايرانية سفير باكستان في طهران على خلفية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف منطقة ميرجاوه الحدودية أمس الأول وأدى إلى مقتل 10 من أفراد حرس الحدود الايراني.

وقال المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي في تصريح له اليوم : إن ” مدير دائرة غرب آسيا بوزارة الخارجية الايرانية أبلغ سفير باكستان خلال اللقاء احتجاج طهران ” مضيفا.. ” نتوقع من الجانب الباكستاني القيام بإجراءات جادة وأساسية لاعتقال الإرهابيين ومعاقبتهم”.

ولفت قاسمي إلى أن حدود باكستان باتت ” غير آمنة ” بالنسبة لايران مشيرا إلى أنه ينتظر من الجانب الباكستاني تنفيذ وعوده التي قطعها للمسؤولين الايرانيين وألا يسمح بتكرار مثل هذه الحوادث انطلاقا من الحدود والأراضي الباكستانية في المستقبل.

بدوره أعرب سفير باكستان عن مواساته لوقوع الحادث الأخير وأكد أنه سيبلغ حكومته باحتجاج ايران على هذا الاعتداء الإرهابي.

وكان عشرة من قوات حرس الحدود الايرانى قتلوا في كمين نفذه إرهابيون في منطقة ميرجاوه بمحافظة سيستان وبلوشستان قرب الحدود الايرانية الباكستانية يوم الاربعاء الماضي تبنت مسؤوليته “زمرة جيش الظلم” التكفيرية الإرهابية.
سبأ
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