الرئيس السوري : من مواصفات السياسيين الأمريكيين أن يكذبوا في كل يوم دمشق – سبأ :

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الهدف من الادعاءات الأمريكية والغربية بامتلاك الجيش السوري أسلحة كيميائية دعم الإرهابيين في سورية .. متهماً السياسيين الامريكيين بالكذب .



وقال الرئيس السوري الأسد في مقابلة مع قناة (تيليسور) التلفزيونية الفنزويلية ان "من مواصفات السياسيين الأمريكيين أن يكذبوا في كل يوم ولا يقولوا أشياء تعكس الواقع والحقائق على الأرض والروايات الغربية دائماً مليئة بالأكاذيب عبر تاريخها".



واوضح في المقابلة والتي نشرت اليوم الجمعة "إن الولايات المتحدة حاولت عدة مرات هي وحلفاؤها أن يستخدموا مجلس الأمن من أجل شرعنة دور الإرهابيين في سورية ومن أجل شرعنة دورهم في التدخل في سورية غير القانوني والعدواني".



وجدد التأكيد على "إن الحل في سورية يجب أن يكون بإيقاف دعم الإرهابيين من الخارج، أولاً من ناحيتنا في سورية ستكون المصالحة بين كل السوريين والعفو عما مضى في السابق خلال هذه الحرب هو الطريق لإعادة الأمان إلى سورية وعندها ستكون سورية أقوى بكثير من سورية قبل الحرب".



كما شدد الرئيس السوري بشار الاسد على "أن التسامح ضروري لحل أي حرب ونحن نسير بهذا الخط".

سبأ [28/أبريل/2017]سبأ