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آخر تحديث: الجمعة، 28 - أبريل - 2017 الساعة 04:31:07م
أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات عديدة في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية
حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية عدد من الانتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن ضد العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته.
الرئيس السوري : من مواصفات السياسيين الأمريكيين أن يكذبوا في كل يوم
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الهدف من الادعاءات الأمريكية والغربية بامتلاك الجيش السوري أسلحة كيميائية دعم الإرهابيين في سورية .. متهماً السياسيين الامريكيين بالكذب .
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (994 ) بقيمة 98 ملياراً و970 مليوناً و 870 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182،364) يوماً.
بطولة القدم السباعية للشركات والمؤسسات خطوة أولى نحو ''رياضة لكل موظف''
شهدت بطولة "يمن السلام" لكرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي أقيمت بصنعاء ودشن بها الاتحاد الرياضي العام للشركات أنشطته بعد أن تم إعادة تشكيله خلال فبراير الماضي، زخماً مميزاً خصوصاً في أوساط موظفي الجهات المشاركة بإجمالي 21 فريقاً...
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  رياضة
الدوري الإنجليزي.."ديربي" مانشستر ينتهي بتعادل سلبي مخيّب
[28/أبريل/2017] مانشستر - سبأ:
خيَّم التعادل السلبي على قمة مانشستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد مساء امس على ملعب "الاتحاد" في مباراة مؤجلة من الجولة 26 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واكتفى كل فريق بالحصول على نقطة، والمحافظة على موقعه في جدول ترتيب البطولة، حيث رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 65 نقطة بالمركز الرابع، وبفارق نقطة خلف ليفربول، إلا أنه يملك مباراة مؤجلة.

كما رفع مانشستر يونايتد رصيده لـ 64 نقطة بالمركز الخامس، وله مباراة مؤجلة، مبتعدًا بـ 5 نقاط عن أرسنال، السادس، وله مباراتان مؤجلتان.

ولعب مانشستر يونايتد منذ الدقيقة 84 بـ 10 لاعبين، بعد طرد لاعب وسطه البلجيكي مروان فيلايني.
سبأ
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