الدوري الإنجليزي.."ديربي" مانشستر ينتهي بتعادل سلبي مخيّب [28/أبريل/2017] مانشستر - سبأ:

خيَّم التعادل السلبي على قمة مانشستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد مساء امس على ملعب "الاتحاد" في مباراة مؤجلة من الجولة 26 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



واكتفى كل فريق بالحصول على نقطة، والمحافظة على موقعه في جدول ترتيب البطولة، حيث رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 65 نقطة بالمركز الرابع، وبفارق نقطة خلف ليفربول، إلا أنه يملك مباراة مؤجلة.



كما رفع مانشستر يونايتد رصيده لـ 64 نقطة بالمركز الخامس، وله مباراة مؤجلة، مبتعدًا بـ 5 نقاط عن أرسنال، السادس، وله مباراتان مؤجلتان.



ولعب مانشستر يونايتد منذ الدقيقة 84 بـ 10 لاعبين، بعد طرد لاعب وسطه البلجيكي مروان فيلايني.

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