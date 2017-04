Une conférence de presse sur les réalisations accomplies en matière de sécurité au cours de l'étape précédente [28/أبريل/2017]



SANA'A, 28 Avril (SABA)- Le ministère de l'Intérieur a tenu une conférence de presse sur les réalisations les plus importantes accomplies en matière de sécurité au cours de l'étape précédente.



Il a également révélé un documentaire de sécurité sur le rôle non-patriotique du Parti Islah et les confessions de certains de ses dirigeants qui ont mené des opérations criminelles en faveur de la guerre saoudienne dans les premiers jours de la guerre.



La conférence de presse a souligné que la réalisation de la sécurité depuis le premier raid aérien saoudien jusqu'à la fin du premier trimestre de cette année. Plus de 2000 opérations ont été effectuées, dans lequel un certain nombre d'éléments impliqués des agents saoudiens payés prenant part à cibler les civils yéménites, ainsi que des centaines d'opérations d'explosion déjoués. En outre, il a détecté avec succès différents types d'armes.



Les services de sécurité ont fait remarquer que la coalition dirigée par l'Arabie tente constamment de briser la bataille interne à l'aide de la cinquième colonne.



De plus, les médias de sécurité a produit un documentaire pour exposer la face cachée du parti d'Islah, l'outil utilisé par les Frères musulmans au Yémen.



Le film de sécurité parle sur l'importance de l'exposition de la « suite militaire » du parti d'Islah au Yémen que certains d'entre eux ont été formés et armés par le régime saoudien.



En conclusion de la conférence, le ministère a salué le rôle de la « suite de sécurité », qui a été responsable d'un environnement interne sécuritaire dans les gouvernorats du nord, la plupart du temps, qui sont sous la domination du gouvernement à Sana'a.



AS/AS



SABA